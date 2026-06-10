Durante i primi giorni di giugno si è svolta la fiera internazionale Esxence 2026, dedicata alla profumeria artistica e di nicchia. La manifestazione ha visto la presentazione di nuove fragranze e tendenze del settore. Tra le novità, si è parlato anche di un profumo preferito da un artista dei BTS. L’evento ha coinvolto numerosi espositori e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Si è appena conclusa Esxence 2026, l’evento internazionale più importante dedicato alla profumeria artistica e ai profumi di nicchia, che quest’anno si è svolto eccezionalmente nei primi giorni di giugno. Un appuntamento atteso da addetti ai lavori, brand indipendenti e perfume lovers provenienti da tutto il mondo, desiderosi di scoprire le novità profumi 2026 e le tendenze che guideranno il settore nei prossimi mesi. Cosa abbiamo scoperto? Se i profumi gourmand e i profumi arabi restano tra le famiglie olfattive più amate, cresce anche il numero di brand che scelgono un linguaggio più intimo, delicato e introspettivo. Fragranze capaci di raccontare storie, evocare ricordi e suscitare emozioni autentiche, talvolta persino contrastanti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le novità della profumeria di nicchia. Compreso il profumo preferito di RM dei BTS

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atelier Materi: Véronique Le Bihan racconta il lusso lento della profumeria di nicchia contemporaneaAtelier Materi si distingue nel mercato delle fragranze di nicchia, preferendo un approccio lento e raffinato rispetto alle tendenze di massa.

RM dei BTS rivela: “Prima della reunion il gruppo era in un difficile stato d’animo, ci sono state lacrime”RM dei BTS ha raccontato che prima della reunion il gruppo era in uno stato d’animo difficile, con lacrime tra i membri.

Temi più discussi: Esxence 2026, date e biglietti: tutto sulla fiera della profumeria artistica a Milano; Uno dei fiori più discriminati di sempre trionfa come nota nei profumi di nicchia; Esxence, tutte le novità 2026: i brand di profumeria artistica da tenere d’occhio.

Le novità della profumeria di nicchia. Compreso il profumo preferito di RM dei BTSL’edizione di Esxence 2026 si è rivelata piuttosto interessante, tra nuove scoperte e nomi già noti nella profumeria di nicchia e artistica. amica.it

Esxence, tutte le novità 2026: i brand di profumeria artistica da tenere d’occhioL’evento di punta della profumeria artistica si è appena concluso a Milano e, come ... msn.com