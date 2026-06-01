RM dei BTS ha raccontato che prima della reunion il gruppo era in uno stato d’animo difficile, con lacrime tra i membri. Ha spiegato che il ritorno in studio e il tour successivo sono stati accompagnati da emozioni intense e momenti di sconforto. La band si è ritrovata dopo un periodo di tensione, condividendo sentimenti di incertezza e disagio prima di riprendere le attività. Non sono stati forniti dettagli su specifici eventi o cause di questa situazione.

RM dei BTS ha ripercorso il periodo precedente alla reunion, rivelando un particolare inedito sui componenti della band alla vigilia della ripartenza con il nuovo lavoro in studio ed il relativo tour. Il 2026 si è aperto con il ritorno sulle scene delle star del K-pop che hanno dato il via al loro imponente tour mondiale dallo stadio di Goyang, in Corea del Sud, presentando per la prima volta alcuni brani tratti dall’album Arirang pubblicato il 20 marzo. La serie di concerti in programma rappresenta il primo tour dei BTS dopo tre anni e li porterà ad esibirsi in 34 regioni con 79 concerti dal vivo, segnando il loro tour più grande di sempre. In quell’occasione hanno presentato per la prima volta Body to Body, Hooligan, 2. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - RM dei BTS rivela: “Prima della reunion il gruppo era in un difficile stato d’animo, ci sono state lacrime”

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BTS gears up for reunion with fans…We promised that wed be back

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