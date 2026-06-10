La Recanatese sta considerando seriamente il ritorno di Alessandro Sbaffo, puntando su questa mossa per rafforzare la squadra. Le voci si sono fatte più insistenti e ora ci sono anche segnali concreti che indicano un possibile accordo. La società ha deciso di puntare sulla carta Re Leone, sperando di consolidare il reparto offensivo con l’ex giocatore. La trattativa sembra avvicinarsi a una conclusione positiva.

Da sogno ad ipotesi suggestiva ed ora, udite udite, potrebbe essere una possibilità concreta. Adesso le indiscrezioni sul ritorno di Alessandro Sbaffo non sono solo insistenti ma hanno pure qualche fondamento. Reduce dall’esperienza travagliata ma intensa di Siracusa (dove il suo apporto con 16 presenze e 3 reti non è bastato ad evitare una retrocessione figlia comunque anche di mille altre cose, in primis degli 11 punti di penalizzazione) il celeberrimo "Re Leone" avrebbe confidato ai suoi sodali la disponibilità a scendere di categoria, proprio per il legame speciale con la Recanatese. Quattro stagioni e mezzo di inenarrabili soddisfazioni... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le mosse dei leopardiani. La Recanatese si gioca la carta Re Leone: avanti su Sbaffo

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