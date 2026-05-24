Le prime mosse La Recanatese è al lavoro per allargare la base societaria

La Recanatese sta lavorando per ampliare la propria struttura societaria. La società sta valutando le prime mosse in questa direzione, con l’obiettivo di rafforzare la propria organizzazione. Non ci sono ancora dettagli ufficiali, ma si parla di un possibile ampliamento della base societaria. La volontà di mantenere la continuità è evidente, anche se si stanno studiando nuove strategie per lo sviluppo del club. La fase preliminare delle operazioni è in corso.

La Recanatese del "new deal" potrebbe iniziare a prendere forma, non disdegnando la continuità ovviamente. Dal Cda di venerdì sera non sono emerse novità clamorose ma d’altronde non erano nemmeno previste. Si è proceduto con la verifica tecnica, organizzativa ed economica, come consuetudine al termine del campionato, con i ringraziamenti del presidente Massimiliano Guzzini alla dirigenza, al tecnico Giovanni Pagliari che ha accettato la sfida di mantenere la squadra in Serie "D", ad Angelo Camilletti e Josè Cianni ed ai dimissionari Mauro Tanoni, Andrea Paoloni e Fabrizio Sarnari. La parte più interessante del comunicato diffuso dal club... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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