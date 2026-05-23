Le strategie Recanatese le prime mosse Come ds si punta su Andreatini

Notizia in breve

La Recanatese sta pianificando le prime mosse per la stagione 2026-27. Il direttore sportivo ha indicato come obiettivo principale l'acquisto di un nuovo attaccante, con particolare attenzione su un giocatore chiamato Andreatini. Le trattative sono in fase iniziale e non si conoscono ancora i dettagli conclusivi. Nessun altro nome o dettaglio è stato reso pubblico al momento.