Le strategie Recanatese le prime mosse Come ds si punta su Andreatini
La Recanatese sta pianificando le prime mosse per la stagione 2026-27. Il direttore sportivo ha indicato come obiettivo principale l'acquisto di un nuovo attaccante, con particolare attenzione su un giocatore chiamato Andreatini. Le trattative sono in fase iniziale e non si conoscono ancora i dettagli conclusivi. Nessun altro nome o dettaglio è stato reso pubblico al momento.
Non dovrebbero tardare troppo le prime novità che riguardano la Recanatese 2026-27. Com’è d’abitudine in questi casi non trapela nulla, né di ufficioso, né tantomeno di ufficiale ma il lavorio sottotraccia è continuo, soprattutto da parte di Andrea Tubaldi, ormai da considerare braccio destro "in pectore" del presidente Massimiliano Guzzini. La prima pietra non può che essere quella del direttore sportivo, dopo il termine del rapporto con Josè Cianni che ha ricoperto l’incarico per nove anni (e che anni.). Torneremo su questa separazione, peraltro nell’aria già nella stagione scorsa, quando poi il passo indietro fu dettato da contingenze ed urgenze di varia natura. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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