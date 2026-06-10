Le conseguenze del maltempo | a Iseo esce il lago

Notizia in breve

Il livello del lago si è alzato a causa di vento e pioggia, facendo uscire l'acqua dal bacino e sommergendo il lungolago. La superficie del Sebino si è ampliata oltre i suoi confini abituali, invadendo le aree circostanti. Non sono stati segnalati danni strutturali o feriti, ma l'acqua ha raggiunto le zone pedonali e alcune aree di accesso pubblico. La situazione resta monitorata.