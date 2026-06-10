Le conseguenze del maltempo | a Iseo esce il lago
Il livello del lago si è alzato a causa di vento e pioggia, facendo uscire l'acqua dal bacino e sommergendo il lungolago. La superficie del Sebino si è ampliata oltre i suoi confini abituali, invadendo le aree circostanti. Non sono stati segnalati danni strutturali o feriti, ma l'acqua ha raggiunto le zone pedonali e alcune aree di accesso pubblico. La situazione resta monitorata.
Per effetto del vento e delle precipitazioni il livello del Sebino si è alzato e l'acqua è fuoriuscita sul lungolago. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Maltempo.
Notizie e thread social correlati
Lago d’Iseo e l’invasione del pesce siluro, parla l’assessore Beduschi: “Potenziato il contenimento. Tuteliamo l’agone e l’equilibrio del lago”L’assessore ha annunciato un potenziamento delle misure di contenimento del pesce siluro nel lago d’Iseo, con particolare attenzione alla zona di...
Baia del Bogn: il paradiso smeraldo tra le rocce del Lago d’IseoA circa quaranta minuti da Bergamo, sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo, si trova la Baia del Bogn, un angolo di natura che richiama paesaggi...