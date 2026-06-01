L’assessore ha annunciato un potenziamento delle misure di contenimento del pesce siluro nel lago d’Iseo, con particolare attenzione alla zona di Clusane. Le nuove azioni mirano a tutelare le specie autoctone, come l’agone, e mantenere l’equilibrio dell’ecosistema lacustre. Le autorità stanno intensificando i controlli e le operazioni di rimozione del siluro per limitare la diffusione di questa specie invasiva. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali interventi di lungo termine o risultati attesi.

Iseo (Brescia), 1 giugno 2026 – In questi giorni il lago d’Iseo e specie la frazione di Clusane sono finite sotto i riflettori perché un esemplare di pesce siluro grande oltre 150 centimetri è stato visto nuotare vicino al lungolago del paese e perché nelle reti di un pescatore di professione mercoledì scorso è finito un esemplare da 222 centimetri e del peso di 81 chili, Regione Lombardia puntualizza che “Il pesce siluro rappresenta una delle principali minacce per la fauna ittica autoctona lombarda e Regione Lombardia è impegnata da anni in un’azione strutturata di contenimento”. La notizia è quantomai attuale poiché si avvicina il periodo di apertura della pesca all’agone (la “sardina del lago d’Iseo”) di cui i siluri sono ghiotti e per cui hanno cambiato molte delle loro abitudini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lago d’Iseo e l’invasione del pesce siluro, parla l’assessore Beduschi: “Potenziato il contenimento. Tuteliamo l’agone e l’equilibrio del lago”

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Silurata invernale - Contenimento del siluro sul Lago di Garda

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