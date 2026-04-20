A circa quaranta minuti da Bergamo, sulla sponda occidentale del Lago d’Iseo, si trova la Baia del Bogn, un angolo di natura che richiama paesaggi tropicali. Il luogo è noto per le sue acque di colore verde smeraldo e per le scogliere che lo circondano, creando uno scenario suggestivo e poco frequentato rispetto ad altre zone del lago. La baia rappresenta una meta apprezzata da chi cerca un ambiente tranquillo e spettacolare.

A circa quaranta minuti di distanza da Bergamo, lungo il versante occidentale del lago d’Iseo, si apre uno scenario naturale che sfida le aspettative dei viaggiatori, tanto da essere soprannominato la Thailandia della Lombardia. La Baia del Bogn, situata tra i territori di Riva di Solto e Castro, in provincia di Bergamo, si distingue per le sue acque color smeraldo, le pareti rocciose che scendono a picco nel lago e una vegetazione fitta che ricopre ogni spazio disponibile tra le rocce. Un rifugio selvaggio tra percorsi pedonali e via acqua. Il termine locale utilizzato per descrivere queste insenature scavate nel tempo dall’erosione dell’acqua è bögn, un nome dialettale bergamasco che identifica perfettamente le piccole grotte e le cavità che caratterizzano questo tratto di costa frastagliata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baia del Bogn: il paradiso smeraldo tra le rocce del Lago d’Iseo

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