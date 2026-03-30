Calciomercato Milan nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri | ecco di chi si tratta

Sul calciomercato del Milan si è parlato di un giovane tedesco che sarebbe nel mirino dei rossoneri. Secondo alcune fonti, la società avrebbe manifestato interesse per un talento emergente proveniente dalla Germania. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali né conferme circa l'identità del giocatore o le trattative in corso. La situazione resta da seguire nelle prossime settimane.

Oggi si è ufficialmente entrati nella settimana che porterà alla 31^ giornata di Serie A, che vede in programma i due big match che possono decidere la lotta Scudetto, ovvero Inter-Roma e Napoli-Milan. Intanto, però, continua il lavoro del club rossonero in vista della prossima stagione nel monitoraggio di talenti. Dopo l'arrivo di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado, il Milan ha messo nel mirino un nuovo talento. A riferirlo è Kerry Hau, giornalista di 'Sky Sports'. Si tratta di Mert Kömür, trequartista tedesco classe 2005 in forza all'Augsburg. Sul talentuoso fantasista, però, non ci sarebbe solo il Milan. Secondo il giornalista anche Napoli, Porto e PSV Eindhoven sarebbero interessate al giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino dei rossoneri: ecco di chi si tratta Articoli correlati Calciomercato Milan, nuovo talento dalla Germania nel mirino: avviati i primi contati col Bayern MonacoIl mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti il 2 del mese, ma il Milan si era già portato avanti con il lavoro. Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid!Calciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a... Lazio, nuovo obiettivo in difesa: nel mirino un centrale del Lecce! Ecco di chi si trattaIl calciomercato invernale entra nel vivo e le big della Serie A iniziano a muoversi per rinforzare le proprie rose in vista della seconda parte di... CALCIOMERCATO MILAN: 3 DIFENSORI NEL MIRINO DI TARE