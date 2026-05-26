L’Inter ha messo nel mirino Tomas Aranda, centrocampista argentino del 2007 del Boca Juniors. Il club nerazzurro sta seguendo da vicino il giovane talento, che si sta facendo notare nel campionato argentino. La società sta valutando un possibile trasferimento per rafforzare il settore giovanile e la rosa futura. Aranda è considerato un prospetto promettente nel panorama calcistico sudamericano.

Con la stagione 20252026 conclusa con il doblete, l’ Inter è proiettata già al futuro. I nerazzurri sono a caccia di giovani profili e il nuovo nome sul taccuino interista è quello di Tomas Aranda, centrocampista classe 2007 del Boca Juniors. Gli occhi sul talento argentino ce li ha messi da tempo il vicepresidente Javier Zanetti, il quale stravede per il calciatore e avrebbe intenzione di portarlo a Milano già nel prossimo mercato estivo. Velocità, qualità e imprevedibilità: le armi che chiede Chivu per la nuova Inter. Cristian Chivu, secondo quanto riportato da El Crack Deportivo, avrebbe già dato la sua approvazione ad un eventuale trasferimento ad Appiano Gentile del giovane talento argentino. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, occhi su Tomas Aranda: chi è il talento argentino entrato nel mirino di Zanetti

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Secondo quanto riportato da El Crack Deportivo, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Tomas Aranda, centrocampista classe 2008 del Boca Il 18enne ha già collezionato 20 presenze con la prima squadra tra gol e assist, attirando l’attenzione di div x.com