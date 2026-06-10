Lazio crescita dimezzata nel 2025 | il Pil sale dello 0,6% spinta da Giubileo e Pnrr

Nel 2025, il Pil della regione è aumentato dello 0,6 per cento, un incremento più contenuto rispetto agli anni precedenti. La crescita è stata influenzata dall’effetto positivo di eventi come il Giubileo e il Pnrr. Rispetto al 2024, l’espansione economica si è dimezzata, mantenendosi comunque in linea con la media nazionale.

Roma, 10 giugno 2026 – Nel 2025 l’economia del Lazio è cresciuta a un ritmo moderato, in linea con il resto del Paese ma con un evidente rallentamento rispetto all’anno precedente. Secondo l’indicatore trimestrale dell’economia regionale della Banca d’Italia, il Pil regionale è aumentato dello 0,6% in termini reali, contro lo 0,5% registrato a livello nazionale. La crescita, però, si è dimezzata rispetto al 2024. A sostenere l’attività economica sono stati soprattutto i consumi privati e gli investimenti, in particolare quelli legati ai lavori pubblici finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dagli interventi per il Giubileo. Un contributo positivo è arrivato anche dalle esportazioni di beni, trainate in particolare dal settore farmaceutico. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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