Ancona | conti in crescita di 2 milioni spinta ai cantieri PNRR

Ancona ha registrato un aumento di circa 2 milioni di euro nei propri conti, grazie ai fondi provenienti dai cantieri finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Giunta ha appena approvato il rendiconto relativo all’esercizio 2025, confermando una gestione finanziaria stabile e in crescita. Questa operazione si inserisce in un quadro di investimenti pubblici e di miglioramenti infrastrutturali in corso nella città.

La gestione finanziaria di Ancona mostra segnali di stabilità dopo l’approvazione da parte della Giunta del rendiconto relativo all’esercizio 2025. I dati ufficiali indicano un incremento del risultato finale di circa 2 milioni di euro rispetto all’anno precedente, frutto di un controllo rigoroso sulle spese correnti e una gestione oculata delle risorse disponibili. Il documento economico approvato è ora pronto per essere discusso dal Consiglio nella seduta fissata per il 30 aprile. Equilibri contabili e la sfida della liquidità legata al Pnrr. Nonostante la solidità che emerge dai conti, l’ente deve fare i conti con una variazione dell’indebitamento pari a circa 2,5 milioni di euro, cifra che comprende sia le quote capitale restituite sia i nuovi mutui contratti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona: conti in crescita di 2 milioni, spinta ai cantieri PNRR Leggi anche: Corte dei Conti, l'Umbria è virtuosa, ma “la crescita arranca senza il Pnrr” e attenzione agli stili di vita Pnrr in ritardo, l’analisi di OpenPolis basata sulla relazione della Corte dei Conti: il 90% dei fondi analizzati è ancora nei cantieriPnrr, concluso il 28,9% delle opere ma speso solo il 4,2% delle risorse: i grandi interventi restano in esecuzione. Si parla di: Conti in tasca ai consumatori. Il reddito delle famiglie in provincia vale 6,9 miliardi; Regione, gongola Schifani: Conti in crescita, nuovo avanzo record da 5,2 miliardi. Iren, conti in crescita. Avviata la ricerca di un socio nelle rinnovabili: incarico a Imi e RothschildNovità in vista per Iren dopo la pubblicazione dei conti 2025, chiusi in crescita. Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, la multiutility dei Comuni di Torino, Genova e Reggio Emilia sarebbe ... milanofinanza.it