A Bari arriva la 1000 Miglia Experience | da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epoca

A Bari si terrà la prima tappa dell’edizione 2026 della '1000 Miglia Experience Italy'. La manifestazione prevede una sfilata di auto d’epoca e Ferrari che partirà da largo Giannella. L’evento coinvolge veicoli storici e moderne supercar, con l’obiettivo di attraversare luoghi emblematici e borghi storici. La partecipazione di auto d’epoca e vetture di lusso rappresenta l’apertura di questa rassegna automobilistica.

Quest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese. La sfilata, organizzata da 1000 Miglia Srl, si snoderà, infatti, lungo un itinerario di oltre 630 chilometri, che da Bari raggiungerà Polignano, Alberobello, Ostuni, Brindisi, Lecce e il Salento, e chiudere col gran finale tra le ceramiche di Grottaglie. Le tre giornate vedranno i partecipanti impegnati in 65 prove cronometrate e 6 prove di media. Sono 54 gli equipaggi iscritti, provenienti da 11 diverse nazioni. Accanto alla nutrita compagine di team provenienti da Italia, Olanda e Belgio, la manifestazione accoglie partecipanti in arrivo da Stati Uniti, Austria, Francia, Grecia, Gran Bretagna, e non solo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Arriva la 1000 Miglia Experience: da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epocaQuest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese. Leggi anche: Auto, al via la 1000 Miglia Experience Florida 2026 Temi più discussi: Parte da Bari l'edizione 2026 della 1000 Miglia Experience Italy: il 9 aprile la prima tappa da largo Giannella; Parte da Bari la 1000 Miglia experience Italy: per la prima volta auto storiche in tutta in Puglia; Dalle auto d’epoca alle supercar, a Bari fa tappa la 1000 Miglia Experience Italy; Bari, parte il 9 aprile la 1000 Miglia Experience Italy 2026. Bari, parte il 9 aprile la 1000 Miglia Experience Italy 2026A Bari il 9 aprile parte la 1000 Miglia Experience Italy 2026. Cinquantiquattro equipaggi da 11 Paesi al via da largo Giannella, alle 13.30, per una quattro giorni tutta in Puglia. trmtv.it Parte da Bari l’edizione 2026 della 1000 Miglia Experience Italy: il 9 aprile la prima tappa da largo GiannellaParte da Bari l'edizione 2026 della 1000 Miglia Experience Italy: il 9 aprile la prima tappa da largo Giannella ... ilikepuglia.it A Bari il 9 aprile parte la 1000 Miglia Experience Italy 2026. Cinquantiquattro equipaggi da 11 Paesi al via da largo Giannella, alle 13.30, per una quattro giorni tutta in Puglia. x.com