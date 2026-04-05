Arriva la 1000 Miglia Experience | da largo Giannella la sfilata di Ferrari e auto d’epoca

Da largo Giannella a Bari si svolgerà la prima tappa dell'edizione 2026 della '1000 Miglia Experience Italy'. La manifestazione prevede una sfilata di auto d’epoca, tra cui numerose Ferrari, che rappresentano lo spirito della Freccia Rossa. L’evento coinvolge veicoli storici e moderni, con un percorso che attraversa luoghi iconici e borghi ricchi di storia. La manifestazione si svolge su un itinerario studiato appositamente per valorizzare il patrimonio culturale e automobilistico della regione.

Quest'anno la manifestazione, in programma da giovedì 9 a domenica 12 aprile, vedrà un percorso tutto pugliese. La sfilata, organizzata da 1000 Miglia Srl, si snoderà, infatti, lungo un itinerario di oltre 630 chilometri, che da Bari raggiungerà Polignano, Alberobello, Ostuni, Brindisi, Lecce e il Salento, e chiudere col gran finale tra le ceramiche di Grottaglie. Le tre giornate vedranno i partecipanti impegnati in 65 prove cronometrate e 6 prove di media. Sono 54 gli equipaggi iscritti, provenienti da 11 diverse nazioni. Accanto alla nutrita compagine di team provenienti da Italia, Olanda e Belgio, la manifestazione accoglie partecipanti in arrivo da Stati Uniti, Austria, Francia, Grecia, Gran Bretagna, e non solo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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La sfilata di auto d'epoca per la storica coppa Milano-SanremoUna sfilata di auto d'epoca pronte a gareggiare per la corsa più antica d'Italia, la coppa Milano-Sanremo.

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A Bari il 9 aprile parte la 1000 Miglia Experience Italy 2026. Cinquantiquattro equipaggi da 11 Paesi al via da largo Giannella, alle 13.30, per una quattro giorni tutta in Puglia. x.com