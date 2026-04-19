Il centrocampista statunitense torna al Milan dopo una stagione in prestito all’Atalanta, che non ha esercitato il diritto di riscatto. Secondo fonti di mercato, il giocatore potrebbe restare in rosa anche per la prossima stagione. Intanto, il tecnico ha già delineato un piano per il 2026, con l’obiettivo di rafforzare il reparto mediano. La situazione rimane in evoluzione e le decisioni ufficiali sono attese nelle prossime settimane.

Il Milan ha tanti giocatori in prestito e tra questi c'è anche Yunus Musah. Il centrocampista rossonero è stato prestato all'Atalanta in estate, ma ad oggi il suo riscatto sembrerebbe essere molto lontano. Questo sia per il costo elevato (si parla di più di 20 milioni di euro necessari più un'eventuale percentuale sulla rivendita), sia perché lo statunitense ha giocato molto poco. Sia con Ivan Juric che con Raffaele Palladino, Musah è stato una seconda, se non una terza scelta per gli allenatori della Dea. Al momento sono infatti solo 439 minuti giocati in stagione in Serie A con la maglia dell'Atalanta. Troppo pochi e un impatto quasi nulla per pensare a un possibile riscatto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Musah torna al Milan: niente riscatto dall’Atalanta, ecco il piano di Allegri per il 2026

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