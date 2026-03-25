La Fiorentina piomba su Falcone del Lecce nuova idea per la porta | CM

La squadra di Serie A è impegnata nella corsa alla salvezza e alla qualificazione europea, con particolare attenzione al finale di campionato. La società sta monitorando diversi profili per rinforzare la rosa, tra cui un portiere del Lecce. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento nelle prossime settimane, mentre i dirigenti continuano a seguire gli sviluppi delle varie operazioni di mercato.

I pensieri della Fiorentina sono tutti rivolti sul finale di stagione con i viola che devono centrare la salvezza e stanno coltivando il sogno di arrivare in fondo in Conference League. Falcone nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it La dirigenza è però al lavoro per cercare dei rinforzi in vista della prossima stagione per cercare di non vivere un’altra annata complicata come quella in corso. Uno dei nomi che piacciono alla dirigenza viola, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, è quello di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che, a fine stagione, potrebbe salutare la squadra salentina per tentare il saldo di qualità. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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