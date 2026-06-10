L'armocromia, tecnica di analisi del colore, ha conquistato i social media, portando molte persone a scoprire a quale palette stagionale appartengono. Le immagini di consulenti e appassionati mostrano palette di colori suddivise in stagioni, e le discussioni online si sono moltiplicate. Per alcuni anni, questa pratica è stata molto diffusa come metodo per scegliere abiti e trucco.

Per qualche anno è sembrato impossibile sfuggire all’ armocromia. Le palette stagionali hanno invaso i nostri , le consulenze si sono moltiplicate e scoprire se si fosse Inverno, Estate, Primavera o Autunno è diventato essenziale per capire cosa indossare e come truccarsi. Celebrità, creator e utenti hanno iniziato a condividere trasformazioni sorprendenti, alimentando l’idea che bastasse individuare i colori giusti per cambiare completamente il proprio aspetto. Ma all’entusiasmo si sono affiancati dubbi, critiche e scetticismo nei confronti dell’argomento. Sorge spontaneo chiedersi: l’armocromia è davvero una disciplina utile o è stata soprattutto una brillante operazione di marketing? Se la risposta vi sembra scontata, aspettate di leggere questo articolo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'armocromia ha conquistato i social e poi acceso il dibattito. Ecco cosa resta davvero dell'analisi del colore secondo gli esperti del settore

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