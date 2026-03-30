Molte persone credono che una maggiore quantità di schiuma durante il lavaggio indichi capelli più puliti. Tuttavia, gli esperti hanno spiegato che la presenza di schiuma dipende dalla formulazione dello shampoo e non sempre corrisponde a una pulizia efficace. Si discute anche sulla necessità di effettuare un secondo lavaggio, con opinioni diverse tra professionisti e consumatori.

Indubbiamente, lo shampoo ci ha cambiato la vita. E molte di noi sono cresciute con l’idea che una montagna di schiuma sia il segno inequivocabile di un capello che sta diventando veramente pulito. È il quesito del doppio shampoo: la prima volta è spesso poco soddisfacente, mentre la seconda spesso regala soddisfazioni. Durante il secondo shampoo si crea infatti più schiuma, che ci fa subito pensare di aver fatto le cose per bene. Ma se non fosse così? Se fare lo shampoo due volte non fosse sempre necessario, ma solo una convinzione o un’abitudine tramandata? Vi sveliamo il mistero. Doppio shampoo: cosa succede davvero quando laviamo i capelli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Più schiuma vuol dire capelli più puliti? È davvero necessario fare il secondo shampoo? Ecco cosa dicono gli esperti.

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