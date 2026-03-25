L'ictus è una condizione seria causata dalla riduzione o interruzione dell'afflusso di sangue al cervello. Secondo gli esperti, adottare alcune strategie può ridurre il rischio di sviluppare questa patologia del 40 per cento. Si tratta di interventi che coinvolgono principalmente modifiche dello stile di vita e controlli medici regolari.

L’ ictus è una condizione molto grave che si verifica quando l’afflusso di sangue al cervello si riduce oppure si interrompe completamente. Si verifica così la morte del tessuto cerebrale coinvolto a causa della mancanza della giusta quantità di ossigeno. Il 75% delle diagnosi interessa individui over 65, in particolar modo uomini. Esistono due differenti tipologie di ictus: Ischemico: è la forma più frequente ed è provocata dal restringimento o dalla totale occlusione di un vaso arterioso cerebrale ad opera di un embolo o di un trombo. Emorragico: è la forma più pericolosa ed è la conseguenza della rottura di un’arteria cerebrale.. Mai sottovalutare i fattori di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ictus, così riduci il rischio del 40%: ecco cosa fare secondo gli esperti

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