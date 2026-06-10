L’appello della legale di Nessy Guerra | L’ex marito rischia sei mesi Fatela rimpatriare presto con la sua bimba

L’ex marito di Nessy Guerra rischia sei mesi di carcere, secondo l’avvocato della donna. Dopo il fermo, Nessy Guerra continua a essere nascosta a Hurghada con la figlia di tre anni e mezzo e i genitori. La donna non si è ancora presentata in tribunale e non è stata rimpatriata. La legale ha chiesto di accelerare le procedure per il rimpatrio della bambina.

«Piano a cantar vittoria perché, il giorno dopo il fermo dell’ex marito Tamer Hamouda, per Nessy Guerra non è cambiato nulla: resta latitante e nascosta a Hurghada con la figlia di tre anni e mezzo e i suoi genitori ». Queste le parole, al Corriere della Sera, dell’avvocata Agata Armanetti, legale della ventiseienne di Sanremo condannata in appello in Egitto a sei mesi per adulterio, dietro false accuse mosse dal suo ex marito. Hamouda, italo-egiziano, è stato fermato ieri dalla polizia egiziana. Aveva minacciato di morte il viceconsole onorario d’Italia, l’accusa è anche quella di tentata aggressione. Il ricorso in Cassazione contro l’accusa di adulterio e la richiesta di affidamento esclusivo. 🔗 Leggi su Open.online

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Italia, Condannata in appello in Egitto la cittadina italiana Nessy Guerra, 28 aprile 2026

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