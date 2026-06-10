L’appello della legale di Nessy Guerra | L’ex marito rischia sei mesi Fatela rimpatriare presto con la sua bimba
L’ex marito di Nessy Guerra rischia sei mesi di carcere, secondo l’avvocato della donna. Dopo il fermo, Nessy Guerra continua a essere nascosta a Hurghada con la figlia di tre anni e mezzo e i genitori. La donna non si è ancora presentata in tribunale e non è stata rimpatriata. La legale ha chiesto di accelerare le procedure per il rimpatrio della bambina.
«Piano a cantar vittoria perché, il giorno dopo il fermo dell’ex marito Tamer Hamouda, per Nessy Guerra non è cambiato nulla: resta latitante e nascosta a Hurghada con la figlia di tre anni e mezzo e i suoi genitori ». Queste le parole, al Corriere della Sera, dell’avvocata Agata Armanetti, legale della ventiseienne di Sanremo condannata in appello in Egitto a sei mesi per adulterio, dietro false accuse mosse dal suo ex marito. Hamouda, italo-egiziano, è stato fermato ieri dalla polizia egiziana. Aveva minacciato di morte il viceconsole onorario d’Italia, l’accusa è anche quella di tentata aggressione. Il ricorso in Cassazione contro l’accusa di adulterio e la richiesta di affidamento esclusivo. 🔗 Leggi su Open.online
Italia, Condannata in appello in Egitto la cittadina italiana Nessy Guerra, 28 aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Egitto, Nessy Guerra condannata a sei mesi per adulterio: ‘Aiutatemi, fate presto’Una giovane donna è stata condannata a sei mesi di reclusione in Egitto per adulterio.
Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaNessy Guerra, giovane italiana di 26 anni, è stata condannata in Egitto a sei mesi di reclusione anche in appello, in seguito a una denuncia per...
Temi più discussi: Caso Nessy Guerra, la sindaca Salis incontra la legale Agata Armanetti. In Consiglio comunale voto unanime all’ordine del giorno a sostegno della 26enne sanremese e della figlia; Egitto, ex marito di Nessy Guerra minaccia viceconsole italiano; Nessy Guerra, arrestato in Egitto l'ex marito: ha minacciato il console onorario italiano di Hurgada; Nessy Guerra: il consiglio comunale esprime la solidarietà alla donna ingiustamente condannata in Egitto.
Nessy Guerra: Anche nei più recenti contatti con il Ministro degli Esteri egiziano Abdelatty, il Ministro Tajani ha chiesto con forza la piena collaborazione delle Autorità egiziane per garantire la tutela e la sicurezza della connazionale e di sua figlia, ricevendo d facebook
Nessy Guerra, la legale: L’ex marito rischia sei mesi. L’Italia faccia presto per rimpatriare lei e la sua bimbaDopo il fermo di Tamer Hamouda, la difesa frena: la giovane resta latitante in Egitto. Chiesto l’affido esclusivo della bambina. Il ministro Tajani: Lavoriamo per riportarle in Italia ... corriere.it
Ex marito di Nessy Guerra arrestato in Egitto: la madre spera nel rimpatrioIl caso coinvolge l'arresto in Egitto di Tamer Hamouda, le accuse di minacce al viceconsole onorario di Hurgada, la condanna in appello per adulterio a carico di Nessy Guerra e la speranza della donna ... notizie.it