Una giovane donna è stata condannata a sei mesi di reclusione in Egitto per adulterio. La ragazza ha fatto un appello, chiedendo aiuto e sollecitando un intervento rapido. La sentenza si basa sulla legge locale che punisce questa condotta, e la condanna ha suscitato attenzione sui social e tra le associazioni per i diritti umani. La donna si trova attualmente in attesa di eventuali ricorsi o ulteriori decisioni legali.

Nessy Guerra è stata condannata a 6 mesi di carcere in Egitto per adulterio. La ragazza chiede aiuto alle autorità: il rischio dell'arresto è concreto e, con esso, quello di perdere la figlia di 3 anni Un’intervista scioccante quella delCorriereaNessy Guerra, 26enne sanremese condannata asei mesi di carcere in Egitto per adulterio. La ragazza, con voce terrorizzata, rivela il timore di essere arrestata e perdere lafiglia di tre anniche vorrebbe invece proteggere da unuomo violento. Nel luglio del 2024, Nessy ha infattidivorziato dall’Italo-egiziano Tamer Hamoudama lui non avrebbe digerito la separazione. Negli anni l’ha denunciata perrapimento di minoree per averglisvuotato casa e conto in banca,accuse poi archiviate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Egitto, Nessy Guerra condannata a sei mesi per adulterio: ‘Aiutatemi, fate presto’

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Una raccolta di contenuti

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