Nessy Guerra, giovane italiana di 26 anni, è stata condannata in Egitto a sei mesi di reclusione anche in appello, in seguito a una denuncia per adulterio presentata dall'ex marito italo-egiziano. La donna si trova nel paese dal 2021 e la sentenza conferma la pena già stabilita in precedenza. La condanna si basa sull'accusa di aver commesso adulterio nel contesto di una vicenda legale tra le parti.

Nessy Guerra è stata condannata anche in appello: la 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 a causa della denuncia per adulterio presentata dall’ ex marito italo-egiziano, Tamer Hamouda, dovrà scontare sei mesi. La notizia è stata comunicata dall’avvocata italiana Agata Armanetti che questa mattina ha appreso dal consolato italiano in Egitto la convalida della condanna di primo grado già emessa dai giudici lo scorso 19 febbraio. La donna, originaria di Sanremo, è mamma di una bambina di tre anni e mezzo. La piccola è contesa da entrambi i genitori ed è in corso il processo per l’ affidamento che sarà determinato con l’udienza fissata per il prossimo 3 giugno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italiana

Notizie correlate

Nessy Guerra condannata in Egitto per adulterio: sei mesi di carcere, rischio affidamento per la figliaIl tribunale di Hurghada ha condannato Nessy Guerra a sei mesi di carcere per adulterio.

Nessy Guerra, la sanremese bloccata in Egitto con la figlia e in fuga dall’ex, è stata condannata a sei mesi per adulterioOra Nessy Guerra, sanremese, ormai da più di due anni bloccata in Nord Africa con la figlia e in fuga dall’ex violento, teme di perdere l’affidamento...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: L'Egitto conferma la condanna di un'italiana per adulterio.

Nessy Guerra condannata per adulterio in Egitto anche in appello: sei mesi per la 26enne italianaLa 26enne italiana bloccata in Egitto dal 2021 dopo la denuncia dell'ex marito: non potrà tornare in Italia con la figlia di 3 anni ... ilfattoquotidiano.it

Nessy Guerra è stata condannata per adulterio: arrivata la sentenza d’appello in EgittoNessy Guerra è stata condannata anche in appello per adulterio dopo la denuncia fatta dall'ex marito, Tamer Hamouda ... fanpage.it