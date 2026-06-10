Nel progetto del nuovo Napoli, il nome di Lang è stato scelto come una delle principali scommesse per la stagione. Secondo quanto riportato da Marco Azzi su Repubblica, il giocatore è considerato una delle scelte personali del presidente del club. La società punta su Lang per rafforzare la rosa e aumentare le possibilità di successo sotto la guida di Allegri. La decisione si inserisce in un piano di investimenti mirati per migliorare le performance della squadra.

Nel disegno del nuovo Napoli, scrive Marco Azzi su Repubblica, c’è un nome che porta la firma personale del presidente. De Laurentiis “è certissimo della forza dell’organico azzurro e conta di integrarlo in primis con Rafa Marin e soprattutto Lang, che è un suo pupillo “. Una scelta di pancia e di testa insieme: l’olandese, scrive Azzi, “sarà la grande scommessa del nuovo ciclo di Massimiliano Allegri, dopo l’approccio sbagliato (soprattutto dal punto di vista caratteriale) dello scorso anno col calcio italiano”. Lang, pupillo di De Laurentiis e scommessa di Allegri. È la riabilitazione di un giocatore che nel primo anno azzurro non ha mai trovato spazio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang è il pupillo di De Laurentiis: sarà la grande scommessa di Allegri dopo lo scorso anno

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#NoaLang sarà la grande scommessa della prossima stagione: è un pupillo di #ADL - Rep x.com

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