Insulti a Meloni dalla tv di Mosca Tajani convoca l’ambasciatore russo Conte | Solidarietà Schlein | Inaccettabili accuse sessiste

Dopo le parole offensive del conduttore di una nota emittente russa contro la premier italiana, il ministro degli Esteri ha convocato l’ambasciatore russo per chiedere chiarimenti. La leader di un partito di opposizione ha espresso solidarietà, mentre un’altra esponente ha definito le accuse sessiste inaccettabili. La vicenda ha suscitato immediati commenti tra esponenti politici italiani, innescando reazioni pubbliche e diplomatiche.

Dopo il duro attacco di Vladimir Solovyev sulla televisione russa contro la premier Giorgia Meloni, arivano le reazioni del mondo della politica. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto su X di aver «fatto convocare al Ministero degli Esteri l’ambasciatore russo Paramonov per esprimere formali proteste dopo le gravissime e offensive dichiarazioni» del conduttore russo nei confronti della presidente del Consiglio, «alla quale – conclude il ministro – va tutta la mia solidarietà e vicinanza». Solidarietà a Meloni arriva anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, su facebook. «Gli insulti vergognosi e le parole gravissime (.) meritano una dura e unanime condanna.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate La solidarietà della politica per l'attacco di Solovyov a Meloni. E Tajani convoca l'ambasciatore russoDopo le pesanti offese del conduttore tv russo Vladimir Solovyov alla premier Giorgia Meloni è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico. Leggi anche: Russia, attacco a Meloni dalla tv di Mosca: gli insulti (irripetibili) di Solovyev contro la premier. Convocato l'ambasciatore russo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alla fine Meloni prende le distanze da Trump: Inaccettabili gli attacchi al papa; Trump contro Meloni: Non è coraggiosa e non ci sta aiutando. Lo strappo dopo gli insulti al Papa; Crozza-Meloni ringrazia Trump: Con gli insulti mi hai resuscitata; Meloni: inaccettabili le parole di Trump nei confronti del Papa. Dalla Russia attacco e insulti a Giorgia Meloni – VIDEOLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è finita nel mirino della propaganda russa, attaccata dal conduttore televisivo Vladimir Solovyev, tra i principali volti dei media filogovernativi di Mosca. corrieredellacalabria.it Insulti shock dalla TV russa contro Giorgia Meloni: Solovyev la attacca in diretta (VIDEO)Pesanti insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte del giornalista e conduttore televisiv o russo Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, che ... tg.la7.it Solidarietà alla Premier Meloni per gli insulti ricevuti dalla tv russa - facebook.com facebook #Meloni, l'attacco violento della tv russa. Insulti in italiano e volgarità x.com