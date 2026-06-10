Nel 2026, si prevede che la spesa dell’Italia per l’energia potrebbe raggiungere tra 57 e 58 miliardi di euro, superando di circa 8-9 miliardi quella del 2025. Questa stima resta valida anche nel caso in cui la crisi iraniana si risolvesse.

Quest’anno la spesa dell’Italia per l’energia “potrebbe salire intorno ai 57-58 miliardi (di euro, ndr), ossia 8 o 9 in più del 2025?, anche se “la crisi iraniana rientrasse”. L’allarme arriva dalle ultime previsioni elaborate dall’Unione Energie per la Mobilità (Unem), che rappresenta le principali aziende attive in Italia nei settori della raffinazione, dello stoccaggio e della distribuzione di prodotti petroliferi ed energetici a basse emissioni di carbonio, presentate oggi in conferenza stampa a Milano dal presidente Gianni Murano in occasione dell’Assemblea annuale dell’associazione. Per comprendere appieno la portata di questo balzo in avanti, è utile guardare al recente passato. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - L’allarme dell’Unem: “Spesa dell’energia più cara di 8 miliardi nel 2026, anche se rientra la crisi in Iran”

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