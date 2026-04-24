L’Agenzia Internazionale dell’Energia ha comunicato che le tensioni tra Stati Uniti e Iran, insieme alla chiusura dello Stretto di Hormuz, potrebbero avere ripercussioni sulla produzione di gas naturale liquefatto (GNL) per almeno due anni. La situazione attuale vede uno stallo nei colloqui diplomatici tra le due nazioni, mentre le tensioni nel Golfo Persico continuano a creare incertezza nel settore energetico globale.

Mentre prosegue lo stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran e continuano le tensioni legate alla chiusura dello Stretto di Hormuz, l’ Agenzia Internazionale dell’Energia (Aie) lancia un allarme. “Oltre all’impatto immediato” sulla produzione di gas naturale liquefatto (Gnl), la crisi in Medio Oriente “avrà ripercussioni sulle prospettive a medio termine”, almeno fino al 2027. “I danni alle infrastrutture di liquefazione del Gnl in Qatar – spiega. ridurranno la crescita prevista dell’offerta e ritarderanno di almeno due anni l’impatto della prevista ondata di espansione globale del Gnl”. Per l’Aie, pertanto, le conseguenze della guerra nel Golfo Persico si faranno sentire per almeno due anni e il mercato rimarrà “ in tensione ” nel 2026 e nel 2027.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Conseguenze della guerra in Iran su produzione gnl per almeno due anni”: l’allarme dell’Agenzia dell’Energia

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