Secondo le stime di Demoskopika, i flussi turistici in Italia potrebbero raggiungere nel 2026 una spesa complessiva di circa 132,7 miliardi di euro, con un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Questo scenario si inserisce in un contesto caratterizzato da aumenti dei costi legati all’energia e da incertezze legate all’inflazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto I flussi turistici in Italia, secondo le stime di Demoskopika, potrebbero generare nel 2026 una spesa turistica complessiva pari a 132,7 miliardi di euro, con una crescita stimata del 4,0% rispetto all’anno precedente. Una dinamica che risulterebbe influenzata anche dall’andamento dell’inflazione. Secondo le stime preliminari dell’Istat, infatti, nel mese di aprile 2026 l’indice generale Nic registrerebbe un incremento del 2,8% su base annua, sostenuto principalmente dalla netta accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati, passati dal -2,0% al +9,9%. In particolare, a incidere maggiormente sarebbero gli aumenti del gasolio per riscaldamento (+38,2%) e del gasolio per mezzi di trasporto (+27,8%).🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spesa turistica oltre 132 miliardi, pesano corsa dell’energia e incognita inflazione

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