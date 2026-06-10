L’AI contro la Sindrome delle Scartoffie la burocrazia aziendale come tassa occulta sul benessere e sulla produttività

Da webmagazine24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'azienda ha annunciato l'uso di intelligenza artificiale per ridurre la “Sindrome delle Scartoffie”, ovvero l'eccesso di burocrazia interna. La tecnologia sarà impiegata per automatizzare processi amministrativi e semplificare le procedure, con l'obiettivo di migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti. La notizia è stata comunicata da un dirigente di un’azienda di servizi, che ha spiegato come l'AI possa contribuire a eliminare attività ripetitive e ridurre i tempi di gestione.

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(Adnkronos) – Nicola Laganà Vicepresidente del Marketing di Factorial approfondisce, con Adnkronos Tech&Games, i risultati emersi dal report “ The Human Side of the AI Revolution ”di Factorial presentato all'AI Week di Milano, spiegando come il marketing possa trasformare freddi dati economici in leve di cambiamento e in che modo l'intelligenza artificiale integrata possa superare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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