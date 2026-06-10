L’AI contro la Sindrome delle Scartoffie la burocrazia aziendale come tassa occulta sul benessere e sulla produttività
Un'azienda ha annunciato l'uso di intelligenza artificiale per ridurre la “Sindrome delle Scartoffie”, ovvero l'eccesso di burocrazia interna. La tecnologia sarà impiegata per automatizzare processi amministrativi e semplificare le procedure, con l'obiettivo di migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti. La notizia è stata comunicata da un dirigente di un’azienda di servizi, che ha spiegato come l'AI possa contribuire a eliminare attività ripetitive e ridurre i tempi di gestione.
(Adnkronos) – Nicola Laganà Vicepresidente del Marketing di Factorial approfondisce, con Adnkronos Tech&Games, i risultati emersi dal report “ The Human Side of the AI Revolution ”di Factorial presentato all'AI Week di Milano, spiegando come il marketing possa trasformare freddi dati economici in leve di cambiamento e in che modo l'intelligenza artificiale integrata possa superare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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