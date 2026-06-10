L’AI contro la Sindrome delle Scartoffie la burocrazia aziendale come tassa occulta sul benessere e sulla produttività

Notizia in breve

Un'azienda ha annunciato l'uso di intelligenza artificiale per ridurre la “Sindrome delle Scartoffie”, ovvero l'eccesso di burocrazia interna. La tecnologia sarà impiegata per automatizzare processi amministrativi e semplificare le procedure, con l'obiettivo di migliorare la produttività e il benessere dei dipendenti. La notizia è stata comunicata da un dirigente di un’azienda di servizi, che ha spiegato come l'AI possa contribuire a eliminare attività ripetitive e ridurre i tempi di gestione.