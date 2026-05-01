Burocrazia immaginazione e come le scartoffie uccidono l’anima

L’eccesso di burocrazia è stato uno dei fattori che ha contribuito al declino di un grande impero storico. La gestione di un territorio così esteso richiedeva procedure amministrative complesse e numerosi documenti, che nel tempo si sono accumulati eccessivamente. Questa mole di scartoffie ha rallentato le decisioni e complicato le attività di governo, contribuendo alla perdita di efficienza e coesione dell’impero.

Uno dei motivi per cui è crollato l’impero romano è l’eccesso di burocrazia in un impero troppo vasto che per essere tenuto insieme produceva troppe scartoffie. Nel saggio “Burocrazia. Perché le regole ci perseguitano e perché ci rendono infelici” l’intellettuale libertario David Graeber spiega quanto sia il sintomo di una malattia grave di questo impero. Siamo sommersi di inutili procedure formali ovunque, per iscriversi in palestra bisogna laurearsi. Il paradosso è che tutto questo è accaduto nel sistema che si autodefinisce deregolamentato. Burocrazia, la zona morta dell’immaginazione. Università e accademie ormai sfornano una serie di replicanti come quelli di Blade Runner.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Burocrazia, immaginazione, e come le scartoffie uccidono l’anima Notizie correlate Leggi anche: Geografie dell’anima: l’ascesa del book travel tra realtà e immaginazione Le pulsioni belliche uccidono la politicaSulla Verità di ieri mi sono ritrovato due tesi che solo in giornali indipendenti e liberi si possono leggere.