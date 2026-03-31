Dopo il fango la palude delle scartoffie | Sulla piattaforma Sfinge il ristoro diventa una sanzione

Un consigliere regionale ha presentato un'interrogazione alla Giunta per evidenziare le difficoltà burocratiche e finanziarie che i cittadini incontrano nel tentativo di ottenere i rimborsi dopo l'alluvione del 2023. La richiesta si concentra sulle procedure sulla piattaforma Sfinge, dove il processo di ristoro sembra trasformarsi in una sanzione. La questione riguarda principalmente le complicazioni amministrative e i tempi di rilascio delle risorse.

Interrogazione in Regione sulle criticità dei rimborsi a tre anni dal disastro. "La piattaforma Sfinge è un labirinto: tra perizie pagate dai privati e ritardi, il diritto al ristoro è diventato un percorso a ostacoli" Un’interrogazione per evidenziare le criticità burocratiche e finanziarie che i cittadini devono affrontare per ottenere i rimborsi dopo l'alluvione del 2023 è stata presentata alla Giunta regionale da Marco Mastacchi, consigliere di Rete Civica. In particolare, viene denunciata “l'insufficienza della copertura per le spese tecniche obbligatorie e l'assenza di accordi bancari per anticipare i costi degli interventi”, specifica Mastacchi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Alluvione, l'affondo di Mastacchi: "Dopo il fango, i cittadini affogano nelle scartoffie" Centocelle, quando piove via delle Chenzie diventa una piscina di fango. I residenti: "Chiediamo un intervento da 50 anni"Nel periodo di piogge intense per i residenti è un incubo: l’acqua ristagna per giorni e arriva fino ai box. Una raccolta di contenuti su Dopo il fango la palude delle... Temi più discussi: Struttura chiusa dopo l'alluvione e il fango nelle terme: non c'era il direttore sanitario e scoperte altre irregolarità; Il deputato di FI: Fango dopo il voto. Lo Voi: Non lo accetto; Sessant’anni dopo la tragedia dell’Arno 4 novembre 1966: Firenze rinasce dal fango; Sibaritide, dal fango alla rinascita: la voce di don Pietro dopo la ferita del 13 febbraio. Sessant’anni dopo la tragedia dell’Arno 4 novembre 1966: Firenze rinasce dal fangoIl passato non si trova solo nei libri, ma vive nei ricordi delle persone. CLASSE 5B - SCUOLA BEATA GIOVANNA (SIGNA). lanazione.it Il deputato di FI: Fango dopo il voto. Lo Voi: Non lo accettoLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Il deputato di FI: Fango dopo il voto. Lo Voi: Non lo accetto pubblicato il 27 Marzo 2026 a firma di Marco Lillo e Valeria Pacelli ... ilfattoquotidiano.it Svolta nel caso delle due donne, madre e figlia, morte subito dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C’è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premedi - facebook.com facebook Locatelli, 'legge sui caregiver dopo 31 tentativi falliti in dieci anni'. Con 257 milioni già nella scorsa legge di Bilancio #ANSA x.com