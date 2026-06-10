L'agente di Bastoni ha dichiarato che il difensore resterà sicuramente all'Inter, affermando che la squadra è la sua casa. Nel frattempo, il procuratore del giocatore ha confermato che non ci sono possibilità di trasferimenti e ha definito la situazione normale. Nessuna trattativa in corso, nessun cambiamento imminente per il calciatore. La situazione sembra stabile e senza novità in vista.

Giornata di viavai dalle parti di viale della Liberazione, sede dell'Inter, dove in mattinata si è presentato Tullio Tinti, procuratore di Alessandro Bastoni, formalmente per "un saluto a Marotta, che era il mio presidente al Varese quando io facevo il capitano". Inevitabile, però, una domanda sul futuro del difensore nerazzurro: "È un calciatore dell'Inter ha un contratto con l'Inter e resterà sicuramente all'Inter, poi nel calcio può succedere di tutto. Però. Non siamo venuti qui per parlare di Bastoni che è un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti. Ha un contratto ancora per altri due anni mi sembra: ha la maglietta nerazzurra addosso, quindi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'agente di Bastoni: "Alessandro resta sicuramente all'Inter, questa è casa sua"

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