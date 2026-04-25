Conferenza stampa Chivu alla vigilia di Torino Inter | Ecco come stanno Bastoni e Sucic Stankovic è come un figlio per me penseremo sicuramente a lui

Alla vigilia della partita tra Torino e Inter, il vice allenatore dei nerazzurri ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla condizione dei giocatori Bastoni e Sucic, e ha parlato del rapporto con il tecnico Stankovic, definendolo come un membro della famiglia. Durante l'incontro sono state fornite anche aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei due calciatori infortunati e sulla possibile scelta di formazione per la prossima sfida di campionato.