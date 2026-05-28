Una serata tra amici si è conclusa con un inseguimento lungo l’autostrada A1, dopo che un’auto è stata rubata. Un veicolo è stato sottratto a un proprietario, scatenando un inseguimento tra le forze dell’ordine e i ladri. Durante la fuga, il conducente del veicolo rubato ha cercato di riprendersi il mezzo, mentre il traffico autostradale si è bloccato temporaneamente. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei ladri e il recupero del veicolo.

Una serata tranquilla tra amici si è trasformata in un incredibile inseguimento lungo l’autostrada A1. Protagonista della vicenda è Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio, che avrebbe seguito per chilometri due presunti ladri d’auto contribuendo al loro arresto. Tutto sarebbe accaduto nella serata di lunedì a Prato. L’auto sparisce durante la cena. Secondo quanto ricostruito, il sindaco si trovava a cena insieme ad alcuni amici quando una donna del gruppo si sarebbe accorta del furto della propria auto. La vettura, una BMW X1, sarebbe sparita mentre il gruppo si trovava ancora al ristorante. Attraverso il sistema GPS installato sull’auto, la proprietaria avrebbe però scoperto che il veicolo era ancora in movimento per le strade di Prato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Rubano un’auto, poi il colpo di scena con il sindaco: come si fa giustizia da solo

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Japanese Supply Convoy Breaks Down Midway, Ambushed by Eighth Route Army—Entire Unit Blown Apart!

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