La Volta Buona le pagelle del 10 giugno | il mistero su Belen 10 l’odio social per Nathaly Caldonazzo 2

Il 10 giugno, la trasmissione ha analizzato le tendenze estive per dimagrire, con attenzione a diete e metodi per perdere peso prima dell’esposizione al sole. Durante l’episodio sono stati discussi vari approcci, senza approfondimenti su singoli casi o persone. La puntata ha anche trattato di un mistero riguardante una figura pubblica, senza rivelare dettagli, e ha mostrato un forte sentimento di ostilità online nei confronti di una celebrità, con un voto molto basso.

Nella puntata del 10 giugno de La Volta Buona spazio alle tendenze per dimagrire in estate: la bella stagione è arrivata, molti tra di noi hanno iniziato a sentire il caldo e ovviamente c’è anche chi cerca di rimettersi in forma prima di sfoggiare il primo costume dell’anno. Nel salotto di Caterina Balivo si è parlato della cronodieta, di mindful eating, di cocktail analcolici e del ritorno dei grani antichi: le nostre pagelle. Le tendenze estive per la dieta. Voto: 7. Il mercoledì, come da tradizione, è dedicato alle diete: il benessere è un tema centrale a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo dal lunedì al venerdì, e che ci sta facendo compagnia anche per il mese di giugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

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