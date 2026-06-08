Nella puntata dell’8 giugno 2026 de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1 si è svolto in modo molto caotico. La conduttrice è stata giudicata confusa con un voto di 8, mentre il ritorno di Belen è stato valutato con il massimo punteggio di 10. Polemiche sono state sollevate per la partecipazione di Dua, valutata con un voto di 5.

Puntata davvero “caotica”, quella dell’8 giugno 2026 de La Volta Buona, il talk condotto da Caterina Balivo su Rai1. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì, la conduttrice ha dato il benvenuto ai suoi ospiti e dato il “la” al tema del giorno: grandi amori e infedeltà. E allora non si poteva non parlare dei festeggiamenti del matrimonio più chic di questi giorni, quello di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, che ha generato non poche polemiche. Le nostre pagelle. Orietta Berti e l’Intelligenza Artificiale. Voto: 7. In fatto di grandi amori, Orietta Berti può dirsi di certo soddisfatta: non ha mai tradito, né – è certa – è mai stata tradita da Osvaldo Paterlini, l’uomo con cui sta insieme da 59 anni, quasi 60 anni di matrimonio, due figli, le nipotine amatissime, ma soprattutto una carriera alle stelle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle dell’8 giugno: Balivo confusa (8), il ritorno di Belen (10), polemiche per Dua (5)

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