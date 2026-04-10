La Volta Buona pagelle del 10 aprile | il lutto e l’umanità di Claudio Lauretta 10 Corinne Cléry l’ex fidanzato risponde alle accuse 6

Il 10 aprile, nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, sono state trattate diverse tematiche. È stato dedicato spazio al lutto e all’umanità di Claudio Lauretta, che ha ottenuto un punteggio di 10. Nella stessa puntata, è stata affrontata anche la vicenda dell’ex fidanzato di una nota attrice, che ha risposto alle accuse con un voto di 6. La puntata ha alternato storie di diversa natura, mantenendo un tono di conversazione diretto e semplice.

Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai 1 con un nuovo appuntamento de La Volta Buona. La puntata di venerdì 10 aprile mette insieme storie molto diverse tra loro. Si parla di due temi ormai ricorrenti: la genitorialità e la longevità, con le nonne di Altamura che ribaltano l’idea di dieta con una quotidianità lontana da qualsiasi regola scritta. Si torna poi sul caso del biglietto della lotteria: alla storia di Costantino si aggiunge un nuovo capitolo e la vicenda continua a far parlare senza riuscire a trovare una vera e propria conclusione. C’è spazio anche per racconti più personali, come quello di Claudio Lauretta, che dopo la perdita del padre trova parole che spostano il tono della puntata facendo commuovere tutti i presenti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 10 aprile: il lutto e l’umanità di Claudio Lauretta (10), Corinne Cléry, l’ex fidanzato risponde alle accuse (6) La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona. La Volta Buona, pagelle dell’8 aprile: Balivo si commuove (10), Insegno truffato (5), Miliddi ricorda il papà (8)Passato il weekend di Pasqua, La Volta Buona torna con la seconda puntata della settimana, come sempre ricca di gossip, ma anche di temi più seri. Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8); La Volta Buona, pagelle del 31 marzo: i punzecchiamenti tra Caterina e Pino Insegno (7), il divorzio (mancato) di Totti e Ilary (8); Canzonissima, Arisa canta Sincerità e scelta choc dei Jalisse: le anticipazioni di Milly Carlucci in diretta tv; La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7). La Volta Buona, pagelle del 9 aprile: la verità sulla crisi Bova-Arnera (6), il nuovo amore della Gregoraci (8)Nella puntata del 9 aprile de La Volta Buona sono stati affrontati diversi argomenti di attualità e i gossip del momento, da Bova alla Gregoraci ... dilei.it La Volta Buona, pagelle 7 aprile: la figlia di Morandi in lacrime (8), la frecciata di Oppini (7)Il meglio de La volta buona del 7 aprile: una puntata dedicata alla famiglia e ai figli di personaggi famosi tra racconti, emozioni e storie personali ... dilei.it Io vivo con un fazzoletto in mano perché non respiro più bene". Jessica Morlacchi non si nasconde e racconta apertamente il lato meno piacevole della chirurgia estetica. Ospite a La Volta Buona, la cantante ha condiviso la sua esperienza dopo essersi sottop - facebook.com facebook