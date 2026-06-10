La Viola ha vinto Gara 2 della finale playoff al Pala Del Mauro, battendo la Scandone Avellino. La squadra avversaria non è riuscita a sfruttare il primo match point e la serie si deciderà in Gara 3. La partita si è conclusa con la Viola che ha prevalso sugli avversari davanti al pubblico di casa. La promozione sarà assegnata nella prossima sfida, ancora da disputare.

Tempo di lettura: 3 minuti La Scandone Avellino non riesce a sfruttare il primo match point davanti al pubblico delle grandi occasioni del Pala Del Mauro e cede il passo alla Viola Reggio Calabria in Gara 2 della finale playoff. Dopo il successo conquistato nella sfida inaugurale della serie, i biancoverdi si arrendono 66-69 al termine di una partita intensa, fisica e combattuta fino agli ultimi secondi. I calabresi ristabiliscono così la parità nella serie e rinviano ogni verdetto alla decisiva Gara 3, in programma nel weekend a Reggio Calabria, dove sarà assegnata la promozione in Serie B Nazionale. L’avvio di gara è caratterizzato da ritmi elevati e continui ribaltamenti di fronte. La Viola trova buone soluzioni offensive con Laquintana e Fiusco, mentre la Scandone risponde affidandosi alle iniziative di Cioppa e Scanzi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Viola espugna il Del Mauro: la promozione si deciderà in Gara 3

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