Basket la Dole non riesce a chiudere i conti | Pesaro espugna il Flaminio e la serie si deciderà in gara5
Nel quarto quarto dei quarti di finale playoff di basket, la Dole Rimini ha perso davanti al proprio pubblico contro la VL Pesaro, con il punteggio di 94-96. La partita si è decisa negli ultimi minuti, nonostante la buona performance della squadra di casa. Pesaro ha concluso la gara con un ottimo 31 su 57 dal campo e 14 su 21 da tre punti. La serie tra le due formazioni si deciderà in gara 5.
I quarti di finale playoff arriveranno a gara 5. La Dole Rimini cede in gara 4 davanti ad una VL Pesaro capace di espugnare il Flaminio (94-96) grazie a una grande prova balistica (3157 dal campo con 1421 da tre). È un match dai mille volti, dove la Dole prima comanda poi insegue, andando sotto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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