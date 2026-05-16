Basket la Dole non riesce a chiudere i conti | Pesaro espugna il Flaminio e la serie si deciderà in gara5

Nel quarto quarto dei quarti di finale playoff di basket, la Dole Rimini ha perso davanti al proprio pubblico contro la VL Pesaro, con il punteggio di 94-96. La partita si è decisa negli ultimi minuti, nonostante la buona performance della squadra di casa. Pesaro ha concluso la gara con un ottimo 31 su 57 dal campo e 14 su 21 da tre punti. La serie tra le due formazioni si deciderà in gara 5.

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