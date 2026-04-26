Ars et Labor vittoria e speranza | la promozione si deciderà all' ultima giornata - CRONACA e VIDEO

La stagione della squadra si è conclusa con una partita decisiva contro la Sampierana, che ha determinato la promozione in base ai risultati dell’ultima giornata. La squadra ha affrontato la partita con intensità, mantenendo alta la tensione fino al fischio finale. La corsa alla promozione è stata caratterizzata da continui cambi di scenario, con momenti di vittoria e di incertezza che hanno accompagnato l’intera annata.

Montagne russe. Nei 90 minuti contro la Sampierana e, in generale, lungo tutto il corso della stagione. L’Ars et Labor vince 3-2 in trasferta e complice lo 0-0 del Mezzolara sul campo del Sanpaimola si regala un’ultima giornata da cardiopalma. I biancazzurri soffrono, dominano, si addormentano e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Piccioni fa volare l'Ars et Labor nel derby: vittoria a Comacchio nel ricordo di Giani - VIDEOUna zampata di Piccioni a quattro giri di lancette dallo scadere regala all’Ars et Labor un derby tanto sentito alla vigilia (complice la settimana... Leggi anche: Ars et Labor-Osteria Grande 3-0: gli ospiti chiedono un rigore, si prosegue - DIRETTA e VIDEO Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Scheda squadra Ars Et Labor Ferrara; L’Ars et Labor vince sul Sanpaimola: gol di Senigagliesi da calcio d’angolo; Ars et Labor, gol olimpico: Senigagliesi segna da corner e stende il Sanpaimola; CALCIO: Battute conclusive per la lotta promozione tra Mezzolara e Ferrara | VIDEO. ARS Istruzione Giarre. The Police · Every Breath You Take. Grande orgoglio per ARS Formazione Professionale di Giarre! Le allieve del terzo anno conquistano il 1° posto al IX Trofeo Trinacria, distinguendosi nella categoria body painting con talento, cr - facebook.com facebook