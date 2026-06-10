Autostrade la Tangenziale di Napoli è la prima smart road d’Italia

La Tangenziale di Napoli ha ricevuto la certificazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come prima smart road in Italia. La certificazione è stata rilasciata in conformità ai requisiti del decreto ministeriale 702018. La strada è stata riconosciuta come la prima in Italia a integrare tecnologie intelligenti per la gestione del traffico e della sicurezza stradale.

La Tangenziale di Napoli è ufficialmente la prima smart road del Paese, avendo ottenuto la certificazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in conformità ai requisiti del decreto ministeriale 702018. Un riconoscimento che ne attesta l’adeguamento agli standard tecnologici necessari alla digitalizzazione del monitoraggio degli asset, alla gestione intelligente del traffico e al dialogo in tempo reale con i veicoli connessi e a guida autonoma. Il progetto, che coinvolge la Tangenziale di Napoli, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, il Mit e il Centro nazionale per la mobilità sostenibile (Most), con il supporto tecnologico di Movyon, polo d’innovazione del Gruppo Aspi, ha trasformato una delle principali arterie urbane del Paese in un vero e proprio laboratorio di mobilità intelligente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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La Tangenziale di Napoli è la prima Smart Road del Paese

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