La T Gema Montecatini ha perso la gara-2 contro la Virtus Roma, con il punteggio di 66-61. La serie di finale di playoff si sposta quindi a Montecatini con un punteggio di 1-1. Dopo aver vinto in gara-1, Montecatini non è riuscita a ripetersi nel secondo incontro. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con la squadra che ha commesso meno errori.

Roma, 10 giugno 2026 - La serie finale di playoff torna a Montecatini Terme sull'1-1. Dopo il colpo di gara-1, non riesce il bis alla La T Tecnica Gema Montecatini che va ko (66-61) nel secondo atto dello scontro con la Virtus Roma che la spunta in un finale dove ha vinto chi ha sbagliato di meno. La squadra di Andreazza ha pagato l'assenza di energie nel quarto quarto, dove Visintin, Majcunic e Barattini hanno messo a segno i canestri che hanno permesso ai capitolini di respingere gli spettri dello 0-2 visto per ampi sprazzi della serata. Adesso si torna in terra termale per almeno due partite. Gara-3 è in programma sabato al PalaTerme e sa tanto di spartiacque nella corsa alla promozione in A2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La T Gema Montecatini ko, gara-2 va alla Virtus Roma .Finale playoff: la serie torna in Toscana sull'1-1

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Virtus Roma 1960 - La T Gema Montecatini | Finale Playoff - Gara 1

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