La T Gema Montecatini ha perso l’ultima partita dei playoff di Serie B, con Treviglio che si è portata sul 2-1 nella serie. La squadra ha avuto difficoltà al tiro durante l’incontro, risultando in una serata negativa. Dopo la partita, il coach ha dichiarato in conferenza stampa che non si ripeterà una prestazione simile a quella di gara-1.

Treviglio, 26 maggio 2026 – In conferenza stampa dopo l’ultima partita giocata al PalaTerme coach Marco Andreazza aveva assicurato che una prestazione come quella di gara-1 non si sarebbe ripetuta. Aveva ragione, perché al PalaFacchetti di Treviglio nella fondamentale gara-3 di semifinale La T Tecnica Gema Montecatini riesce a fare ancora peggio e a compromettere il terzo atto della serie in nemmeno venti minuti. Nella seconda debacle rossoblù in appena cinque giorni c’è però molto della Tav Treviglio e soprattutto di Ygor Morina: per la guardia trevigliese fa segnare 22 punti in 34 minuti con 33 di valutazione nel 76-62 finale. Ora... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket playoff B: la T Gema a vuoto. Serataccia al tiro per Montecatini, Treviglio va sul 2-1

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