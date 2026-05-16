Virtus playoff subito in salita Pajola va ancora ko | niente gara-1 Jakovljevic | Troveremo soluzioni

La Virtus si prepara alla fase dei quarti di finale dei playoff, ma le notizie non sono positive. Pajola, uno dei giocatori chiave, non sarà in campo per la prima gara a causa di un infortunio che lo ha ancora una volta messo fuori gioco. Nel frattempo, l’arrivo di Morgan in palestra è stato accompagnato dalla notizia della sua assenza per questa partita, mentre il dirigente della squadra ha dichiarato che si stanno cercando soluzioni alternative per affrontare le difficoltà.

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Continua l’emergenza in casa Virtus. Nemmeno il tempo di riabbracciare per i primi allenamenti con la squadra, Matt Morgan, che in casa bianconera si deve fare i conti con l’assenza domani in gara-1 dei quarti di finale con Trento di Alessandro Pajola. A confermare l’indisponibilità del capitano bianconero è proprio coach Nenad Jakovljevic che ieri ha incontrato la stampa prima dell’inizio dei playoff. "Purtroppo Pajola non potrà esserci – conferma il tecnico serbo –. Ha subito una distorsione al ginocchio destro e verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico con l’idea di rientrare il prima possibile per essere a disposizione per questi playoff". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, playoff subito in salita. Pajola va ancora ko: niente gara-1. Jakovljevic: "Troveremo soluzioni» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il ruggito del PalaJacazzi spinge la Virtus: Pineto ko per 3-0. Si va a gara treUna Virtus Aversa commovente, spinta da un PalaJacazzi come più bello non è mai stato nella propria storia, vince 3-0 contro la corazzata Abba Pineto... La Virtus Bologna domina con Alston e Pajola, playoff sfumati per Varese: gli highlightsLa Virtus Bologna non fa sconti e si impone 104-85 su Varese: per gli ospiti sfuma l'obiettivo-playoff, tenendo anche conto della vittoria di Trento... Finale playoff campionato sammarinese. Virtus e La Fiorita in campo con la Conference già in tascaOggi il calcio sammarinese vive il suo atto conclusivo con un doppio appuntamento di alto profilo che promette scintille ... sport.quotidiano.net Le dichiarazioni di Forray e Bongi in vista dell’inizio dei playoffAlle ore 19 di domenica 17 maggio Dolomiti Energia Trentino sfiderà Virtus Olidata Bologna La Dolomiti Energia Trentino si è qualificata ai playoff per la decima volta nella sua storia su undici stagi ... ladigetto.it