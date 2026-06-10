La storia del pilota con falsa licenza che ha guidato gli aerei per 17 anni fino al 2025

Un pilota ha pilotato per 17 anni con una falsa licenza, fino al 2025. Durante questo periodo, ha effettuato oltre 900 voli intercontinentali sui jet di una compagnia canadese e guadagnato circa 3 milioni di dollari in stipendi. La scoperta della frode ha portato alla sua sospensione e a indagini legali. La compagnia ha avviato verifiche sulle credenziali di altri piloti.

Diciassette anni alla guida dei più grandi jet di Ari Canada, oltre 900 voli intercontinentali e circa 3 milioni di dollari percepiti in stipendi. Una storia che ricorda da vicino quella raccontata nel film Prova a prendermi, ma che questa volta non appartiene alla finzione cinematografica. Al centro della vicenda c’è Geoffrey Wall, ex comandante della compagnia di bandiera canadese, accusato di aver pilotato per anni senza possedere la licenza necessaria per ricoprire quel ruolo. L’indagine. L’uomo è finito al centro dell’indagine “Project Icarus”, avviata dalle autorità canadesi per fare luce su una presunta frode che, secondo gli investigatori, sarebbe durata dal 2009 al 2025. 🔗 Leggi su Open.online

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Racist Cop Targets Black Pilot In Uniform—His Professional License Gets Permanently Revoked.

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