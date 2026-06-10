Un uomo ha lavorato come pilota di Air Canada per 17 anni, effettuando oltre 900 voli, utilizzando una licenza falsa. Durante questo periodo, non è stato scoperto e ha operato come se fosse in possesso di una certificazione valida. La sua identità e il suo ruolo sono stati scoperti solo successivamente, portando a indagini ufficiali. La vicenda ha portato all’apertura di procedimenti legali e a verifiche sulla sicurezza e sui controlli delle certificazioni dei piloti.

Si è finto pilota per anni, prima di essere scoperto: la storia di Geoffrey Wall, ex comandante di Air Canada, che ha condotto oltre 900 voli negli ultimi 17 anni senza avere la licenza necessaria. L’uomo, oggi 59enne, originario dell’Ontario, è stato incriminato per sette reati connessi alla frode documentale. Chi è Geoffrey Wall che si è finto pilota per 17 anni Geoffrey Wall, ex pilota di Air Canada, è accusato di aver finto di avere la licenza necessaria per guidare aerei per voli commerciali per ben 17 anni. In questo periodo ha trasportato migliaia di passeggeri su diversi tipi di aerei Boeing ed effettuato un totale di 900 voli nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Geoffrey Wall si finge pilota di Air Canada per 17 anni, oltre 900 voli con una licenza falsa

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CBC News: The National | Former Air Canada pilot charged for alleged fake licence

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