Un pilota dell’Air Canada ha guidato per 17 anni Boeing 767, 777 e 787, sia su rotte nazionali che internazionali, senza aver ottenuto la licenza richiesta. È stato scoperto durante un controllo e ora rischia sanzioni legali. Il pilota ha operato con autorizzazioni non conformi per quasi due decenni, senza mai essere stato fermato o verificato prima. La compagnia non ha commentato la vicenda.

Roma, 10 giugno 2026 - Ha pilotato per anni Boeing 767, 777 e 787, nazionali e internazionali, senza avere la licenza necessaria. Geoffrey Wall, ex comandante dell’Air Canada, ha ingannato tutti per ben 17 anni, dal 2009 al 2025, falsificando i documenti e le sue abilitazioni sin dalla sua promozione a comandante, avvenuta nel 2009. Ora è accusato dalla polizia di diverse accuse legate alla frode, rende noto la Bbc. Scoperto a un controllo di routine. Wall, 57enne di Barrie, Ontario, è stato smascherato l’anno scorso in un controllo di routine, durante il quale sono emerse incongruenze nella sua documentazione relativa alla licenza di volo. Subito è iniziata un'indagine da parte di Transport Canada, l'ente federale canadese responsabile dei trasporti che ha svelato la frode anche dal punto di vista finanziario visto lo stipendio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ha pilotato i Boeing di linea per 17 anni senza licenza. Nei guai un pilota dell’Air Canada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How the Caravelle Made pilots fall in love, Then Boeing and Everyone Copied IT

Notizie e thread social correlati

Geoffrey Wall si finge pilota di Air Canada per 17 anni, oltre 900 voli con una licenza falsaUn uomo ha lavorato come pilota di Air Canada per 17 anni, effettuando oltre 900 voli, utilizzando una licenza falsa.

Schianto Air Canada: come il pilota ha salvato 74 viteUn incidente aereo si è verificato all’aeroporto LaGuardia, quando un volo di Air Canada ha subito problemi durante l’atterraggio di routine.

Argomenti più discussi: Canada, per 17 anni ha pilotato aerei di linea senza la licenza: accusato di frode; John Travolta: Ho 5 aerei, ma ne sto vendendo uno, sono troppi. Sono attore e pilota. Ho 10mila ore di volo. Vado a scuola 3/4 volte l’anno per restare allenato; Si finge pilota d'aerei per 17 anni e non viene mai scoperto: condotti oltre 900 voli, ha guadagnato milioni di stipendio; Canada, per 16 anni avrebbe pilotato aerei di linea senza la licenza. Le indagini su oltre 900 voli.

Boeing ottiene l'approvazione della FAA per il passo successivo nella certificazione del 777-9 reddit

Detriti spaziali o meteorite, Boeing colpito a 11 mila metri di altezza: pilota feritoUn Boeing 737 MAX 8 di United Airlines, in volo da Denver a Los Angeles (volo UA1093), ha subito una crepa al parabrezza della cabina di pilotaggio il 16 ottobre, mentre si trovava a 11mila metri di ... ilmessaggero.it