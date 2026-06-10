Una copertina dei Beatles ha suscitato polemiche per la sua immagine che mostra i membri della band con camici da macellaio, circondati da carne cruda e bambole smembrate. La foto è stata pubblicata su un album e ha attirato l'attenzione per il suo stile provocatorio e splatter. La scelta visiva ha generato reazioni contrastanti tra pubblico e critici, portando anche a richieste di censura e a discussioni sulla libertà artistica.

Quella in cui indossavano camici da macellaio ed esibivano carne cruda e bambole smembrate, ritirata dal mercato e oggi preziosissima Il 10 giugno del 1966, sessant’anni fa, la società discografica Capitol Records dovette rimediare a un grosso guaio. Nei giorni precedenti aveva inviato in anteprima a radio, critici e negozi di dischi circa 60mila copie di Yesterday and Today, il decimo degli album che i Beatles realizzarono per il mercato americano, fondamentalmente raccolte delle loro migliori canzoni. Ma molti rivenditori rimasero inorriditi dalla copertina, che aveva un’estetica ostentatamente cruda e violenta: raffigurava Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr con addosso dei camici da macellaio, circondati da pezzi di carne cruda, dentiere, sangue e pezzi di bambole smembrate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La scandalosa copertina splatter dei Beatles

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