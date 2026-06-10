La Sagrada Familia diventa la chiesa cattolica più alta del mondo

La Sagrada Familia è diventata la chiesa cattolica più alta del mondo, superando le altre strutture religiose. La prima visita al monumento risale al 1986, e da allora è diventata un punto di riferimento architettonico e turistico. La chiesa, ancora in fase di completamento, raggiunge ora un’altezza superiore rispetto alle precedenti più alte. La sua costruzione è iniziata nel 1882 e prosegue con lavori ancora in corso.

Conosco di “persona” la Sagrada Familia da 40 anni. Sono arrivato al suo cospetto per la prima volta nel 1986. Ero un giovanotto che si affacciava alla vita, oggi sono un uomo che di quella vita si avvia al crepuscolo. Sono tornato più volte a Barcellona in questi quaranta anni e non ho mai mancato di visitare il Tempio Espiatorio di Antoni Gaudì. Questa chiesa ha sempre avuto una speciale attrazione nei miei confronti. Ho visto con i miei occhi procedere, in quattro decenni, i lavori di costruzione che oggi raggiungono l’apice assoluto. La croce della Torre del Gesù svetta a 172,5 metri d’altezza. La Basilica di Barcellona diventa così la chiesa cattolica più alta del mondo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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