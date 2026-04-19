Sagrada Familia la storia della chiesa di Gaudí che diventa la più alta al mondo

A Barcellona, la Sagrada Familia rappresenta uno dei monumenti più iconici e visitati della città. La chiesa, progettata dall'architetto Antoni Gaudí, è ancora in fase di costruzione e si distingue per le sue dimensioni e il suo stile unico. La sua costruzione iniziò nel 1882 e, nonostante i numerosi ritardi e interruzioni, continua ancora oggi. La chiesa è considerata una delle opere più rappresentative dell'architettura modernista.

Chi è in viaggio a Barcellona, di rado si esime dal visitare uno dei suoi edifici più pittoreschi e monumentali: la Sagrada Familia. Ad oggi, dopo la fine dei lavori alle torri nel febbraio 2026, è considerata anche una chiesa da record, con un’altezza totale di 172,5 metri. Il vecchio primato di basilica religiosa più alta al mondo lo deteneva Ulma, in Germania, che con i suoi 161,5 metri conservava il primo posto dal 1890. Ma oggi il gradino più alto del podio, è proprio il caso di dirlo, è passato alla Sagrada Familia, la cui storia è intrecciata alla vita di Antoni Gaudí. Tra Gaudí e questa imponente opera, fatta di pietra e spiritualità, rimane infatti l’eco di una stringente relazione durata decenni.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sagrada Familia, la storia della chiesa di Gaudí che diventa la più alta al mondo La Sagrada famiglia diventa la chiesa più alta del mondo Notizie correlate Posata l’ultima torre sulla Sagrada Familia: ora è la chiesa più alta del mondo – Il videoDa oggi, 20 febbraio, la Sagrada Familia la chiesa più alta del mondo: ha raggiunto la sua altezza massima di 172,5 metri. L’artista italiano scelto per completare la torre più alta della Sagrada FamiliaNel suo studio di Bergamo Andrea Mastrovito si è occupato spesso di arte religiosa, conciliandola con un’altra sua grande passione più profana Per un... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un nuovo traguardo per la Sagrada Família: è la chiesa più alta del mondo; La Sagrada Família, una Summa teologica di pietra; Cosa succederà a Barcellona, Capitale mondiale dell’architettura 2026, mese dopo mese; Storia della Garbatella, dagli operai del porto di Ostia ai Cesaroni. Sagrada Familia: la storia e le info per una visita che ti farà vivere un'emozione indimenticabileDoveva essere una basilica di stampo neogotico, sul modello di analoghe strutture realizzate negli ultimi anni del XIX secolo, invece la Sagrada Familia di Barcellona in corso d'opera si è trasformata ... elle.com Sagrada Familia: la storia dell’ultima opera di Gaudì e cosa vedereLa storia dell'ultima opera di Gaudì e la lista delle cose da vedere presso la celebre struttura di Barcellona La Sagrada Familia rappresenta l’emblema di Barcellona, questa chiesa infatti è una tappa ... viaggiamo.it BARCELLONA: la città che ti entra dentro Se stai cercando una meta che abbia TUTTO (mare, cultura, movida e cibo incredibile)… Barcellona è la risposta COSA VEDERE (must assoluti) • Sagrada Familia – il simbolo della città • Parc Güell – c - facebook.com facebook