Una scultura in vetro cavo e schegge luminose è stata installata nella croce della Torre di Gesù, la guglia più alta della Sagrada Familia a Barcellona, alta 172 metri. L’opera è dell’artista bergamasco Andrea Mastrovito. La scultura impreziosisce la torre più elevata dell’edificio progettato da Antoni Gaudí. La composizione è sospesa sulla croce della torre, visibile dall’esterno. Nessuna informazione è stata fornita su tempi o modalità di installazione.

Bergamo – Una scultura in vetro cavo e schegge luminose sospesa nella croce della Torre di Gesù, la guglia più alta, 172 metri di altezza, della Sagrada Famìlia di Antoni Gaudì a Barcellona. Andrea Mastrovito, 48 anni, bergamasco doc, è l’artista italiano chiamato a completare la Torre con una scultura dedicata all’Agnus Dei. Domani, a 100 anni esatti dalla morte di Gaudì, sarà inaugurata l’ultima torre della Sagrada Familia, alla presenza di Papa Leone XIV, impegnato in questi giorni in un viaggio in Spagna. Il maestro catalano aveva lasciato indicazioni precise: in cima, sotto la croce, dovrà essere posta una statua dell’Agnello di Dio. La scultura - aveva aggiunto Gaudì – dovrà essere realizzata da un artista del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scultura del bergamasco Andrea Mastrovito impreziosisce la torre più alta della Sagrada Familia

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